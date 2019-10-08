Минское «Динамо» отправился на выезд без двоих основных голкиперов

24 игрока минского «Динамо» отправились в Ригу на матч с латвийскими одноклубниками. Еще двое игроков присоединятся к команде Крэйга Вудкрофта в Хельсинки перед матчем с «Йокеритом», сообщает официальный сайт «зубров».

Нападающий Андрей Павленко выведен из списка травмированных и сможет принять участие в матчах. В свою очередь голкипер Александр Осипков будет внесен в список травмированных.

Прямо сейчас в списке травмированных находятся Никита Феоктистов, Александр Павлович, Павел Денисов и Сергей Костицын. Первый номер «зубров» Юнас Энрот не летит с командой по медицинским показаниям.

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