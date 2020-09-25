Минское «Динамо» одолело «Автомобилист» и одержало четвертую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Динамо». Минчане взяли верх со счетом 4:3.

Для «зубров» эта победа стала четвертой подряд. Команда поднялась на третье место в Западной конференции.

В пяти последних играх команда тренера Крэйга Вудкрофта забивает как минимум четыре гола.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Голы: Макеев — 6 (бол., Дацюк, Геноуэй), 4:48 — 1:0. Принс — 6 (Шарангович, Менелл), 6:59 — 1:1. Воронин — 1 (Колячонок, Алистров), 32:56 — 1:2. Бочаров — 3 (Белоусов), 34:24 — 2:2. Протас — 3 (бол., Альмквист, Принс), 37:19 — 2:3. Шарангович — 3, 39:24 — 2:4. Макеев — 7 (бол., Геноуэй), 56:53 — 3:4.

Вратари: Коварж (57:36) — Фурх.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 42 (14+13+15) — 30 (13+15+2).

Судьи: Васильев, Ромасько.

25 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».