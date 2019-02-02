Минское "Динамо" обыграло рижское "Динамо" благодаря дублю Уиркоша

Минское "Динамо" победило рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Дублем в составе клуба из столицы Белоруссии отметился защитник Патрик Уиркош.

Минское "Динамо" занимает 11-е место в Западной конференции, имея в активе 40 очков. Рижане с 54 баллами располагаются на 9-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Рига) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Макмиллан - 7 (бол., Дарзиньш, Виделль), 22:01 - 0:1. Уиркош - 6 (Бокун, Ковыршин), 38:04 - 1:1. Пулккинен - 11, 46:50 - 2:1. Уиркош - 7 (бол., Терещенко, С. Костицын), 58:15 - 3:1.

Вратари: Энрот - Гудлевскис (58:29).

Штраф: 14 - 10.

Броски: 26 (10+7+9) - 21 (2+7+12).

Судьи: Бирин, Гофман.

2 февраля. Минск. "Минск-Арена".

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