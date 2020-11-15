Минское «Динамо» обыграло «Барыс» и одержало третью победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал минское «Динамо». Минчане взяли верх со счетом 4:1 и продлили серию побед до трех матчей.

Очередной шайбой в нынешнем сезоне отметился нападающий Егор Шарангович, дубль на свой счет записал Брэндон Козун.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Козун — 10 (Менелл, Протас), 10:15 — 0:1. Козун — 11 (Воронин), 12:23 — 0:2. Шарангович — 12 (бол., Козун, Принс), 32:08 — 0:3. Лилья — 7 (бол., Валк, Виделль), 47:40 — 1:3. Воронин — 3 (Протас), 57:10 — 1:4.

Вратари: Ортио — Фурх.

Штраф: 4 — 33.

Броски: 31 (10+8+13) — 27 (10+13+4).

Судьи: Белов, Оленин.

15 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».