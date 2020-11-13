Минское «Динамо» обыграло «Амур» и поднялось на четвертое место Запада

Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Амур» со счетом 2:1.

В составе белорусской команды отличились Шэйн Принс и Брэндон Козун. Хозяева ответили точным броском Владимира Бутузова.

После этого матча «Динамо» с 28 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Амур» с 20 очками — на 10-й строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бутузов — 8 (Сергиенко, Полунин), 6:46 — 1:0. Козун — 9 (бол., Менелл, Спунер), 7:40 — 1:1. Принс — 7, 49:42 — 1:2.

Вратари: Аликин (58:01) — Фурх.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 33 (11+15+7) — 31 (12+9+10).

Судьи: Акузовский, Ансонс.

13 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».