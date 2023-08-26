Минское «Динамо» обыграло «Адмирал»

Минское «Динамо» в предсезонном матче победило «Адмирал» со счетом 4:1. Две шайбы в составе белорусской команды забросил 21-летний нападающий Сергей Кузнецов.

«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кузнецов — 1 (Кодола, Мороз), 17:04 — 1:0. Смит — 1 (Калдис, Кодола), 19:15 — 2:0. Анас — 1 (бол., Волков), 28:39 — 3:0. А. Шевченко — 2, 31:21 — 3:1. Анас — 2 (Керран), 51:33 — 4:1.

Вратари: Колосов — Серебряков.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 39 (13+16+10) — 33 (9+13+11).

Судьи: Букин, Ромасько.