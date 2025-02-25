Минское «Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Уэлле

Защитник минского «Динамо» Ксавье Уэлле продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба минчан.

Новое соглашение с 31-летним канадцем рассчитано до конца 2027 года.

В этом сезоне Уэлле провел 57 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 24 (2+22) очка. Защитник подписал контракт с «Динамо» перед сезоном-2024/25. Ранее он играл в «Питтсбурге», «Монреале» и «Детройте».