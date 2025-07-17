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17 июля 2025, 16:48

Минское «Динамо» объявило о переходе защитника Тая Смита

Руслан Минаев

Защитник Тай Смит перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 25-летним канадцем рассчитан на год.

В прошлом сезоне Смит набрал 28 (5+23) очков в 36 матчах АХЛ за «Чикаго Вулвз». За «Каролину» защитник провел 8 матчей в сезоне-2024/25 и набрал 2 (1+1) очка.

Игорь Ларионов-старший, Игорь Ларионов-младший, Михаил Григоренко и&nbsp;Николай Коваленко.Мощные подписания «Авангарда» и ЦСКА. Кого Ларионов собирает в СКА? Таблица переходов КХЛ

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