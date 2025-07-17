Минское «Динамо» объявило о переходе защитника Тая Смита

Защитник Тай Смит перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 25-летним канадцем рассчитан на год.

В прошлом сезоне Смит набрал 28 (5+23) очков в 36 матчах АХЛ за «Чикаго Вулвз». За «Каролину» защитник провел 8 матчей в сезоне-2024/25 и набрал 2 (1+1) очка.