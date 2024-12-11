Минское «Динамо» обменяло Дерябина в «Адмирал»

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Дерябин обменян в «Адмирал», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 25-летнего белоруса минская команда получила денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Дерябин провел 45 матчей в КХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. В текущем сезоне защитник не выходил на лед.