Минское «Динамо» обменяет Дерябина и Гуслистова на вратаря «Адмирала» Демченко

По информации «СЭ», минское «Динамо» обменяет в «Адмирал» защитника Дмитрия Дерябина и нападающего Никиту Гуслистова на вратаря Василия Демченко.

В нынешнем сезоне 22-летний Гуслистов провел 9 матчей за минчан в КХЛ, не отметившись результативными действиями. 25-летний Дерябин не выходил на лед.

На счету 30-летнего Демченко 18 игр за клуб из Владивостока в этом сезоне. В этих матчах он отразил 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,66.