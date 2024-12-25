Минское «Динамо» может расторгнуть контракт с нападающим Дюбе

Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» в ближайшее время может расторгнуть контракт с нападающим Диллоном Дюбе.

Дюбе — самый высокооплачиваемый игрок минчан с зарплатой 55 миллионов рублей в год.

В текущем сезоне КХЛ канадский хоккеист сыграл 27 матчей и набрал 9 (3+6) очков.