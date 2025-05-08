Хоккей
8 мая, 22:48

Минское «Динамо» может подписать Бокуна

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Даниил Бокун.
Фото Global Look Press

По данным «СЭ», минское «Динамо» интересуется защитником «Торпедо» Даниилом Бокуном. Хоккеист 1 июня выйдет на рынок неограниченно свободных агентов КХЛ.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Бокун провел за «Торпедо» 44 матча и набрал 7 (3+4) очков. В плей-офф он принял участие только в одной игре.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина минское «Динамо» дошло до полуфинальной стадии, где уступило «Трактору» со счетом 1-4 в серии.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Форвард Короктов покинет «Сибирь»

Дедунов: «Найти замену ушедшим игрокам — это по силам СКА»
