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Минское «Динамо» и «Северсталь» пробились в плей-офф. Осталось последнее место

21:55
Кубок Гагарина. Фото "СЭ"
Кубок Гагарина. Фото "СЭ"
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«Витязь» уступил «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:5.

Этот результат гарантировал минскому «Динамо» и «Северстали» участие в плей-офф Кубка Гагарина.

От Западной конференции осталось определить последнего участника. За это место ведут борьбу «Витязь» и «Спартак».

Ранее от «Запада» в плей-офф вышли ЦСКА, СКА, «Динамо», «Локомотив» и «Йокерит».

От Восточной конференции уже известны все восемь участников: «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Трактор», «Автомобилист», «Торпедо» и «Барыс».

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