Минское «Динамо» хочет вернуть Шаранговича и подписать Колячонка

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что клуб хочет пригласить двух игроков, который выступают в Северной Америки. Речь идет о нападающих Егоре Шаранговиче и защитнике Владиславе Колячонке, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

Шарангович в сезоне-2018/19 выступал за «Бинхэмптон» в АХЛ. Форвард набрал 17 (9+8) очков в 68 матчах. Также нападающий провел 5 матчей за сборную Белоруссии на чемпионате мира в Нур-Султане, в которых забросил одну шайбу. В сезоне-2017/18 Шарангович уже выступал за минское «Динамо» в КХЛ.

Колячонок в прошедшем сезоне выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Лондон» и «Флинт». В 54 матчах защитник набрал 30 (4+26) очков. На юниорском чемпионате мира Колячонок отметился 5 (1+4) очками в пяти матчах. Летом на драфте НХЛ игрока во втором раунде под общим 52-м номером выбрала «Флорида».