Минское «Динамо» едва не упустило победу над «Витязем», ведя 3:0

«Динамо» из Минска с минимальным преимуществом победило «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ. Минчане в начале третьего периода вели со счетом 3:0, пропустили две шайбы, но удержали победу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Граньяни — 8 (Спунер, Аносов), 29:56 — 1:0. Павлович — 3 (А. Костицын, Ковыршин), 30:57 — 2:0. А. Костицын — 11 (Морроу), 44:50 — 3:0. Пыленков — 1 (Ларичев, Моисеев), 47:18 — 3:1. Воробей — 2 (бол., Ержабек), 57:21 — 3:2.

Вратари: Тэйлор — Ежов (56:28 — 57:21Кочетков, 58:27, Ежов, 59:25, 59:50).

Штраф: 10 — 26.

Броски: 20 (8+7+5) — 32 (9+9+14).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

10 января. Минск. «Минск-Арена».