Минское «Динамо» договорилось о переходе лучшего защитника АХЛ сезона-2021/22

Пресс-служба минского «Динамо» сообщило в своем Telegram-канале о подписании контракта с американским защитником Джорданом Гроссом.

В прошлом сезоне 29-летний хоккеист выступал за клуб АХЛ «Милуоки Адмиралс», набрав 23 (6+17) очка в 54 матчах. В сезоне-2021/22 Гросс признавался лучшим защитником АХЛ.

В ходе карьеры Гросс выступал за клубы НХЛ: «Колорадо», «Аризону» и «Нэшвилл». В общей сложности он провел 25 матчей в лиге, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Минчане в минувшем сезоне не смогли преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив московским одноклубникам (2-4 в серии).