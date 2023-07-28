Минское «Динамо» договорилось о контракте с вратарем Фергюсоном

Вратарь Дилан Фергюсон перейдет в минское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, с 24-летний хоккеистом достигнуто соглашение о подписании контракта.

В прошлом сезоне голкипер сыграл два матча в НХЛ за «Оттаву». В победном матче против «Питтсбурга» (2:1) ему удалось отразить 48 бросков из 49.

Еще 5 матчей в прошлом сезоне Фергюсон сыграл за «Торонто Марлис» и 8 игр за «Белвилл Сенаторз» в АХЛ.