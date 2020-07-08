«Миннесота» отпустит Хованова в КХЛ на сезон

«Миннесота» согласилась отпустить нападающего Александра Хованова в КХЛ. Следующий сезон он проведет в «Ак Барсе», сообщает в Twitter журналист The Athletic Майкл Руссо.

«Миннесота», которой принадлежат права на игрока, рассчитывают получить его обратно в середине чемпионата-2020/21, но если в КХЛ сдвинут сроки проведения плей-офф, Хованов приедет только в мае.

Нападающий в 2017 году уехал из системы «Ак Барса» в Северную Америку и провел три сезона в клубе юниорской лиги Квебека «Монктон».