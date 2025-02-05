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Сегодня, 17:25

Министр спорта Тульской области: «АКМ в следующем сезоне будет выступать в КХЛ»

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Министр спорта Тульской области Михаил Трунов заявил, что АКМ начнет следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сохранив при этом команду для участия в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

«Хоккей в Тульском регионе развивается довольно-таки активно, и за последние пять лет проделана очень большая работа. Пять лет назад хоккея регионе просто не существовала. Сейчас существуют спортивные объекты, за последние годы построено семь ледовых арен, у нас в планах есть и дальше развиваться в плане хоккея и инфраструктуры, потому что востребованность есть.
У нас есть намерения выступать в следующем сезоне КХЛ, мы к этому готовимся. Мы уже провели ряд крупных совещаний с руководством КХЛ, проанализировали наши возможности в рамках ресурсов нашей ледовой арены. Думаю, у нас все получится в следующем сезоне. Тула всех удивит, потому что у нас нет задачи уйти из «вышки» в КХЛ, у нас стоит задача сохранить все, что есть, и создать дополнительную команду высшего дивизиона. Мы останемся и в «вышке», и в молодежке, а также перейдем в КХЛ», — сказал Трунов Odds.ru.

В ноябре 2024 года АКМ подал заявку на вступление в КХЛ. Глава лиги Алексей Морозов отметил, что домашняя арена клуба не соответствует требованиям КХЛ, после чего в Туле начались работы по усовершенствованию ледового дворца.

Команда АКМ была создана в 2021 году, сейчас она выступает в чемпионате ВХЛ.

Источник: ODDS.ru
КХЛ
ХК АКМ
ВХЛ
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