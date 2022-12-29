Министр спорта Татарстана Леонов рассказал, почему «Ак Барс» не смог подписать иностранного тренера
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, по какой причине «Ак Барс» не заключил контракт с иностранным тренером.
Ранее клуб сообщил о назначении Зинэтулы Билялетдинова главным тренером. На этом посту он сменил Олега Знарка.
«Вы помните, как долго не могли разыграть лишнего игрока, были худшие в лиге. На сегодня все решения приняты, знаю, что был ряд кандидатур по поводу нового тренера, но, видимо, геополитическая обстановка не позволяет сейчас свои задачи и желания реализовывать. Вернулся наш прославленный Билялетдинов. Мы видим, что есть положительная тенденция», — цитирует Леонова «РИА Новости Спорт».
«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав в 44 матчах 49 очков.
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