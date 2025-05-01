Министр спорта Словакии призвал вызвать на чемпионат мира игроков из КХЛ

Министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк обратился к президенту Словацкой федерации хоккея Мирославу Шатану по вопросу вызова игрково из КХЛ в сборную страны на чемпионат мира.

Гуляк попросил Шатану принимать во внимание игроков из КХЛ при выборе состава национальной команды.

«Эти хоккеисты представляют нашу страну на самом высоком уровне, они находятся в отличной форме, их присутствие в сборной явно увеличит наши шансы на успех», — цитирует Гуляка РИА «Новости».

В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2024/25 выступили десять словацких хоккеистов: Мартин Гернат, Рихард Паник (оба — «Локомотив»), Марио Грман («Адмирал»), Михал Криштоф («Сочи»), Адам Лишка («Северсталь»), Патрик Рибар, Томаш Юрчо (оба — «Куньлунь»), Адам Ружичка, Михал Чайковски (оба «Спартак») и Кристиан Ярош (ЦСКА).

С 2023 года в сборную Словакии не вызывают хоккеистов, выступающих в КХЛ. Чемпионат мира-2025 состоится в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.