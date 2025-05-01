Министр спорта Словакии призвал вызвать на чемпионат мира игроков из КХЛ
Министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк обратился к президенту Словацкой федерации хоккея Мирославу Шатану по вопросу вызова игрково из КХЛ в сборную страны на чемпионат мира.
Гуляк попросил Шатану принимать во внимание игроков из КХЛ при выборе состава национальной команды.
«Эти хоккеисты представляют нашу страну на самом высоком уровне, они находятся в отличной форме, их присутствие в сборной явно увеличит наши шансы на успех», — цитирует Гуляка РИА «Новости».
В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2024/25 выступили десять словацких хоккеистов: Мартин Гернат, Рихард Паник (оба — «Локомотив»), Марио Грман («Адмирал»), Михал Криштоф («Сочи»), Адам Лишка («Северсталь»), Патрик Рибар, Томаш Юрчо (оба — «Куньлунь»), Адам Ружичка, Михал Чайковски (оба «Спартак») и Кристиан Ярош (ЦСКА).
С 2023 года в сборную Словакии не вызывают хоккеистов, выступающих в КХЛ. Чемпионат мира-2025 состоится в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|3 : 2
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|5 : 4