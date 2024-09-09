Министр спорта РФ предложил Азербайджану делегировать клуб в КХЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале сообщил, что предложил министру молодежи и спорта Азербайджана Фариду Гаибову подумать о вступлении азербайджанских клубов в КХЛ.

Чиновники провели официальную встречу в рамках Всемирных игр кочевников в казахстанской Астане.

«Предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. Сегодня как раз в Астане состоится матч КХЛ между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром», у лиги очень обширная география и она готова расширяться», — написал Дегтярев.

На данный момент в КХЛ выступают команды из 4 стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В разное время в лиге были представлены такие государства, как Латвия, Украина, Чехия, Словакия и Финляндия.