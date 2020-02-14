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Министр спорта РФ — о назначении Морозова в КХЛ: «Уверен, он будет продуктивно работать на благо отечественного хоккея»

13:34
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил уверенность в продуктивной работе Алексея Морозова на посту президента КХЛ. Напомним, что ранее Алексей работал руководителем Молодежной хоккейной лиги.

— Алексей Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе, глубоким пониманием хоккейных процессов и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя Молодежной хоккейной лиги, получив необходимый управленческий опыт. Уверен, что он станет достойным преемником Дмитрия Чернышенко и будет продуктивно работать на благо Континентальной хоккейной лиги и всего отечественного хоккея.

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