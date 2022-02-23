Министр образования Латвии потребовала от руководства рижского «Динамо» выйти из КХЛ

Министр образования Латвии Анита Муйжниеце выступила с требованием к руководству рижского «Динамо» выйти из числа участников Континентальной хоккейной лиги.

«Я надеюсь, что мы наконец прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой... Да, я особо хочу выделить рижское «Динамо» и то, что эту «историю» — об участии в «открытом чемпионате России», нужно прекратить совсем», — написала Муйжниеце в Twitter.

Es ceru, ka beidzot runas par sportu (j?, ar? m?ziku), kas «it k?» nesaist?ts ar politiku, beigsim...

J?, es ?pa?i gribu izcelt R?gas Dinamo un to, ka ?is «st?sts» par dal?bu «Krievijas atkl?taj? ?empion?t?» j?beidz pavisam. — Anita Muizniece (@anita_muizniece) February 22, 2022

Ранее фан-клуб финской команды «Йокерит» выступил с таким же требованием.

Рижское «Динамо» было основано в 2008 году. С этого же года клуб выступает в КХЛ.