Минеев стал игроком "Торпедо"

22-летний защитник Максим Минеев подписал контракт с "Торпедо". Соглашение носит двусторонний характер, сообщает официальный сайт нижегородцев.
Воспитанник омского хоккея дебютировал в основном составе "Авангарда" в 19 лет, одновременно с этим став одним из лучших защитников-бомбардиров молодежной команды "ястребов". Помимо "Авангарда", в КХЛ Минеев выступал за "Северсталь" и московское "Динамо".
Дополнительная информация
http://www.hctorpedo.ru/15656-maksim-mineev-novobranec-torpedo.html
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