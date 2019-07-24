Минеев стал игроком "Торпедо"

22-летний защитник Максим Минеев подписал контракт с "Торпедо". Соглашение носит двусторонний характер, сообщает официальный сайт нижегородцев.

Воспитанник омского хоккея дебютировал в основном составе "Авангарда" в 19 лет, одновременно с этим став одним из лучших защитников-бомбардиров молодежной команды "ястребов". Помимо "Авангарда", в КХЛ Минеев выступал за "Северсталь" и московское "Динамо".