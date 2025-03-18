Хоккей
18 марта, 23:35

Мильштейн считает, что матчи между сборными КХЛ и НХЛ могут превзойти игры Суперсерии

Хоккейный агент Дэн Мильштейн в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможных матчах между сборными КХЛ и НХЛ.

— НХЛ может быть интересна эта история с матчем между командами?

— Думаю, что это будет интересно обеим сторонам. Поэтому с нетерпением жду.

— Это может быть похоже по ажиотажу на первые Суперсерии?

— Надеюсь, это будет намного круче. Потому что мы не видели сборную России на международном уровне уже три года и, на мой взгляд, это будет колоссальный праздник для болельщиков.

Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Александр Абустин

  • Kosta71

    Через пару дней все забудут,как и вот-вот состоится матч футбольных сборных.

    19.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Еще ничего нет, а тут уже бабки делят. Скорее всего канадцы, которые в большинстве в НХЛ, пошлют Трампа подальше Аляски с этой идеей.

    19.03.2025

  • alehan.227472

    спортивного смысла эти игры не имеют. НхЛ на порядок сильнее. Но Трамп помогает спасти лицо нашему обоср...вшемуся царю.Хорошее дело, пусть играют!

    19.03.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Пиар себя он курит, да и с русскими игроками работает.

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    Больше на маразм походит

    19.03.2025

  • Sergg G

    Надеюсь ротана уберут к тому времени.

    19.03.2025

  • Sergg G

    Зачем нам эти игры с пендосамми?

    19.03.2025

  • Андрей Андрей

    Дениска парень с юмором.

    19.03.2025

  • hant64

    Нынешние встречи между НХЛ и КХЛ круче советско- канадских суперсерий? Что курит этот Мильштейн? Видимо, что-то ну очень забористое, моск напрочь отключает)).

    19.03.2025

  • shabl

    Спорт и политика всегда были во все времена вещи неотделимые. Спросите Третьяка, он вам скажет. Почитайте историю и вы это узнаете. Если президенты двух стран об этом говорят, значит это точно состоится. Вопрос только когда. В моём понимании - ближайший год. Но всё это ещё будет обсуждаться и не раз. В любом случае, если это состоится лишний раз убедитесь, что политика и спорт вещи близки друг к другу. Вы думаете Россия или российские клубы будут отдавать игры? Нет, будет битва, а в головах болельщиков и хоккеистов будут сидеть мысли, в том числе и о политике (так было всегда). Ровно также будет и у американцев. Уничтожить русских это их мечта. Поэтому обыграть советских (точнее российских) хоккеистов это будет как бальзам на душу. Это будут очень принципиальные матчи. И такие матчи, как правило, и вызывают большой интерес со строны, вызывают искренность, желание показать себя, свою хоккейную школу перед опонентом

    19.03.2025

  • Gordon

    Только неувязочка одна ) Тогда сборную возглавлял Бобров. Реальная легенда. А сейчас...

    19.03.2025

  • Gordon

    Нам побеждать надо, а не договариваться. Несколько лет назад уже "договорились". Результат - тысячи тысяч жизней минус.

    19.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Лучше бы Трамп договорился о более важных вещах.

    18.03.2025

    Мильштейн — о матче между КХЛ и НХЛ: «У ребят будет шанс сыграть дома перед своими родственниками и друзьями»

    СКА стал первым клубом в истории КХЛ с 200 забитыми и пропущенными голами в регулярном чемпионате
