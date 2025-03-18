Мильштейн считает, что матчи между сборными КХЛ и НХЛ могут превзойти игры Суперсерии

Хоккейный агент Дэн Мильштейн в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможных матчах между сборными КХЛ и НХЛ.

— НХЛ может быть интересна эта история с матчем между командами?

— Думаю, что это будет интересно обеим сторонам. Поэтому с нетерпением жду.

— Это может быть похоже по ажиотажу на первые Суперсерии?

— Надеюсь, это будет намного круче. Потому что мы не видели сборную России на международном уровне уже три года и, на мой взгляд, это будет колоссальный праздник для болельщиков.

Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Александр Абустин