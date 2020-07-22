Милота дня. Внучка Боба Хартли в футболке «Авангарда» играет с куклой из России
17:31
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли опубликовал видео со своей младшей внучкой Элизабет. Двухлетняя девочка в футболке с логотипом омичей играет со своей русской куклой Машей.
Пришло время милоты в ленте! ?— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 22, 2020
? Боб Хартли: «This is Elizabeth my oldest grandaughter 2 years old with Masha, her famous doll from Russia and her Avangard t-shirt»
? «Это моя старшая двухлетняя внучка Элизабет в футболке «Авангарда» — с Машей, её любимой куклой из России» pic.twitter.com/0RuV0S6Mit
Боб Хартли руководит «Авангардом» с 2018 года.
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