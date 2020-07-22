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Милота дня. Внучка Боба Хартли в футболке «Авангарда» играет с куклой из России

17:31

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли опубликовал видео со своей младшей внучкой Элизабет. Двухлетняя девочка в футболке с логотипом омичей играет со своей русской куклой Машей.

Боб Хартли руководит «Авангардом» с 2018 года.

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