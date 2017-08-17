Милош Ржига: "Три вратаря для "Слована" - роскошь. Придется с кем-то расстаться"
Главный тренер "Слована" Милош Ржига перед стартом сезона КХЛ сообщил о том, что клуб не сможет сохранить в составе трех вратарей. По словам специалиста, братиславцам придется расстаться с Якубом Штепанеком, Ярославом Янусом или Мареком Мазанецем.
- Сложно собрать команду за неделю до начала сезона. Мы работаем с тем, что у нас есть, но игроки еще не вышли на ожидаемый нами уровень, - приводит Hokej.cz слова Ржиги. - Месарош и Серсен не полностью восстановились, они пропустят первый выезд. Ждем, что они будут готовы к домашним играм.
Янус и Штепанек выглядели хорошо, но "Словану" не удастся сохранить трех вратарей. Для нас это было бы роскошью. Решение будет тяжелым, но надеюсь, что оно пойдет нам на пользу. Мазанец в некоторых моментах был просто восхитителен. Думаю, что публика его полюбит.
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