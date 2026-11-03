Миллер может заработать 240 миллионов рублей по новому контракту с «Ак Барсом»
Как стало известно «СЭ», зарплата американского защитника Митчелла Миллера по новому контракту с «Ак Барсом» составит 70 миллионов рублей в год. Еще по 50 миллионов за сезон хоккеист сможет получить в качестве бонуса, если войдет в тройку лучших защитников КХЛ по определенным статистическим показателям.
3 ноября казанский клуб объявил о продлении соглашения с 24-летним американцем на два года — до конца сезона-2028/29. Предыдущий контракт Миллера действовал до 31 мая 2027 года. В сезоне-2026/27 его зарплата составляет 45 миллионов рублей без учета бонусов.
Миллер выступает за «Ак Барс» с сезона-2023/24. В прошлом регулярном чемпионате защитник провел 67 матчей и набрал 47 (20+27) очков. В плей-офф он стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина, записав на свой счет 23 (7+16) очка в 20 играх, и установил рекорд результативности среди защитников за один розыгрыш турнира. В финале «Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии и завоевал серебряные медали. По итогам сезона-2025/26 Миллер вошел в символическую сборную КХЛ.
В регулярном чемпионате-2026/27 американец набрал 11 (4+7) очков в 20 матчах.
|Восточная конференция
|И
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|1
|Металлург Мг
|24
|17
|7
|36
|2
|Нефтехимик
|23
|13
|10
|29
|3
|Барыс
|22
|12
|10
|25
|4
|Ак Барс
|24
|11
|13
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Салават Юлаев
|23
|11
|12
|23
|7
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|8
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|9
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|10
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|11
|Трактор
|22
|9
|13
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|22
|17
|5
|34
|2
|Локомотив
|22
|16
|6
|32
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|12
|11
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|21
|10
|11
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|23
|4
|19
|13
|5.11
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|- : -
|5.11
|17:00
|Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|5.11
|19:30
|Сочи – Северсталь
|- : -
|5.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Динамо М
|- : -