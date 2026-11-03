Миллер может заработать 240 миллионов рублей по новому контракту с «Ак Барсом»

Как стало известно «СЭ», зарплата американского защитника Митчелла Миллера по новому контракту с «Ак Барсом» составит 70 миллионов рублей в год. Еще по 50 миллионов за сезон хоккеист сможет получить в качестве бонуса, если войдет в тройку лучших защитников КХЛ по определенным статистическим показателям.

3 ноября казанский клуб объявил о продлении соглашения с 24-летним американцем на два года — до конца сезона-2028/29. Предыдущий контракт Миллера действовал до 31 мая 2027 года. В сезоне-2026/27 его зарплата составляет 45 миллионов рублей без учета бонусов.

Миллер выступает за «Ак Барс» с сезона-2023/24. В прошлом регулярном чемпионате защитник провел 67 матчей и набрал 47 (20+27) очков. В плей-офф он стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина, записав на свой счет 23 (7+16) очка в 20 играх, и установил рекорд результативности среди защитников за один розыгрыш турнира. В финале «Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии и завоевал серебряные медали. По итогам сезона-2025/26 Миллер вошел в символическую сборную КХЛ.

В регулярном чемпионате-2026/27 американец набрал 11 (4+7) очков в 20 матчах.

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