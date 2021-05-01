Микулович стал игроком «Торпедо»

Защитник Александр Микулович подписал пробный контракт с «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.

Он является воспитанником челябинского хоккея. В 20-летнем возрасте хоккеист дебютировал в КХЛ, но после нескольких матчей за «Куньлунь» принял решение перебраться за океан. Там он провел три сезона в ECHL (103 игры, 17 очков).

В 2019 году 24-летний Микулович вернулся в Россию, где провел один сезон в «Челмете» (38 игр, 2 очка) и один сезон в «Буране» (24 игры, 6 очков).