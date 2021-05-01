Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Микулович стал игроком «Торпедо»

13:55
Теги:

Защитник Александр Микулович подписал пробный контракт с «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.

Он является воспитанником челябинского хоккея. В 20-летнем возрасте хоккеист дебютировал в КХЛ, но после нескольких матчей за «Куньлунь» принял решение перебраться за океан. Там он провел три сезона в ECHL (103 игры, 17 очков).

В 2019 году 24-летний Микулович вернулся в Россию, где провел один сезон в «Челмете» (38 игр, 2 очка) и один сезон в «Буране» (24 игры, 6 очков).

Читайте также

Клишина ответила на обвинение о предательстве России
Теннисистка, гимнастка и любовь всей жизни. История романов Александра Овечкина
«Рубин» — «Динамо»: где смотреть онлайн трансляцию матча
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд