Микс Индрашис: "Я удивился, когда игроки ЦСКА начали праздновать свой гол"

Нападающий "Динамо" Микс Индрашис после победы над ЦСКА (1:0 ОТ) отметил, что его команда может взять серию, если не отступит от своей игры. Пока счет в серии 1-1.

– Насколько психологически важна эта победа?

– Мы перед каждым матчем думаем только о победе, не обращая внимание на то, кто наш соперник – ЦСКА, "Йокерит" или СКА. Нам все равно. Надо придерживаться своей игры, тогда все получится. Сегодняшний матч получился сложным. Других сейчас и быть не может. Приходится трудно, но надо терпеть.

– Незасчитанная шайба ЦСКА повлияла на ход матча?

– Так они не забили! Раньше времени начали праздновать и растеряли эмоции? Сами в этом виноваты! Я догонял армейцев, шайбу за линией не увидел, поэтому удивился, почему игроки ЦСКА так радуются.

– Вас перевели в звено к Шипачеву и Кагарлицкому. С ними комфортнее играть?

– Мне пофиг. Ха-ха. Надо играть со всеми.

– У вас сегодня два упущенных момента, в одном пожадничали…

– В каком?!

– Когда не отдали Кагарлицкому, а сами бросили.

– Вспомнил. Так его там догнали уже, поэтому оставалось бросать. Я не жадничаю.

(Евгений БЕЛОУСОВ)