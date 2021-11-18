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Микс Индрашис подписал контракт с «Адмиралом»

17:17
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Нападающий Микс Индрашис заключил односторонний контракт до конца сезона с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Ранее хоккеист расторг соглашение с «Витязем» по обоюдному согласию сторон. 31-летний латвиец сыграл за подмосковный клуб в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей и набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-7».

Индрашис также выступал в КХЛ за московское и рижское «Динамо». Всего в лиге он провел 504 игры и набрал 297 (131+166) очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/18/492724.html

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