Микс Индрашис подписал контракт с «Адмиралом»
17:17
Нападающий Микс Индрашис заключил односторонний контракт до конца сезона с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Ранее хоккеист расторг соглашение с «Витязем» по обоюдному согласию сторон. 31-летний латвиец сыграл за подмосковный клуб в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей и набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-7».
Индрашис также выступал в КХЛ за московское и рижское «Динамо». Всего в лиге он провел 504 игры и набрал 297 (131+166) очков.
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