Микс Индрашис подписал контракт с «Адмиралом»

Нападающий Микс Индрашис заключил односторонний контракт до конца сезона с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Ранее хоккеист расторг соглашение с «Витязем» по обоюдному согласию сторон. 31-летний латвиец сыграл за подмосковный клуб в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей и набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-7».

Индрашис также выступал в КХЛ за московское и рижское «Динамо». Всего в лиге он провел 504 игры и набрал 297 (131+166) очков.