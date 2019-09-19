Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис прокомментировал домашнее поражение от СКА (0:2). Отметим, что за бело-голубых дебютировал 21-летний вратарь Георгий Кузнецов.



— СКА лучше играл, чем мы. Даже не знаю, что тут добавить. Армейцы выглядели предпочтительнее. Неприятное поражение. Разберем ошибки и постараемся их не повторять. Один матч ничего не значит.

Кузнецов очень хорошо работает на тренировках, поэтому мы знали, что если у него будет возможность — он нас спасет. Так и было. Он молодчик, хорошо сыграл, особенно — для первого матча в КХЛ.



Крикунов на нас не кричал, все нормально было. (Игорь Еронко)

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