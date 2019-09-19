КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Микс Индрашис — о дебюте вратаря Кузнецова: «Он молодчик, хорошо дебютировал»

22:04
Теги:

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис прокомментировал домашнее поражение от СКА (0:2). Отметим, что за бело-голубых дебютировал 21-летний вратарь Георгий Кузнецов.

— СКА лучше играл, чем мы. Даже не знаю, что тут добавить. Армейцы выглядели предпочтительнее. Неприятное поражение. Разберем ошибки и постараемся их не повторять. Один матч ничего не значит.
Кузнецов очень хорошо работает на тренировках, поэтому мы знали, что если у него будет возможность — он нас спасет. Так и было. Он молодчик, хорошо сыграл, особенно — для первого матча в КХЛ.

Крикунов на нас не кричал, все нормально было. (Игорь Еронко)

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир