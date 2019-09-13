КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Микаэль Викстранд: «Это был не самый наш лучший матч»

13 сентября 2019, 23:43
Теги:

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд после победы над «Металлургом» (2:1) рассказал о своей заброшенной шайбе.

— Это был не самый наш лучший матч. Здорово, что удалось победить, не показывая лучшего хоккея. Нам есть над чем поработать, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.

— Ошибки — это адаптация к новой системе или индивидуальные промахи?

— Это индивидуальные ошибки. Нужно играть аккуратнее в таких моментах. Может быть, ребята нервничали из-за первой игры дома.

— Видели спасение Рейдеборна? Как вам?

— Адам сделал очень классный сэйв. Он спас нас. Возможно, лучший сэйв недели, но мы знаем, что он отличный вратарь.

— Вы забили уже второй гол в сезоне.

— Зарипов отдал мне классный пас. Я бросил, как хотел, и здорово, что я помог команде. У меня отличные партнеры, они дают мне шайбу и создают моменты, так что мне все нравится.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17575.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир