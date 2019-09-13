Микаэль Викстранд: «Это был не самый наш лучший матч»

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд после победы над «Металлургом» (2:1) рассказал о своей заброшенной шайбе.

— Это был не самый наш лучший матч. Здорово, что удалось победить, не показывая лучшего хоккея. Нам есть над чем поработать, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.

— Ошибки — это адаптация к новой системе или индивидуальные промахи?

— Это индивидуальные ошибки. Нужно играть аккуратнее в таких моментах. Может быть, ребята нервничали из-за первой игры дома.

— Видели спасение Рейдеборна? Как вам?

— Адам сделал очень классный сэйв. Он спас нас. Возможно, лучший сэйв недели, но мы знаем, что он отличный вратарь.

— Вы забили уже второй гол в сезоне.

— Зарипов отдал мне классный пас. Я бросил, как хотел, и здорово, что я помог команде. У меня отличные партнеры, они дают мне шайбу и создают моменты, так что мне все нравится.

Викстранд забивает первую дома в новом сезоне с передачи Зарипова! КРА-СО-ТА! pic.twitter.com/rMLYlNp8p8 — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 13, 2019

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