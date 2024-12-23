Михеев: «Хотел бы сыграть против «Тампы». Они здорово играют в атакующий хоккей»

Форвард московского «Динамо» Артем Михеев рассказал, какой клуб НХЛ он бы добавил в КХЛ.

«Если бы в КХЛ можно было добавить один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы». Они здорово играют в атакующий хоккей. Мне нравится», — приводит слова Михеева Legalbet.

«Тампа» с 38 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.