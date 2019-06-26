Михайлов ждет увеличения числа атак после изменения разметки линии хоккейных ворот

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об изменении разметки линии ворот во всех соревнованиях на территории страны с сезона-2019/20. По его словам, скорость адаптации к новым требованиям будет зависеть от уровня мастерства хоккеистов.

- На первых порах игроки будут обращать на это внимание, но довольно быстро привыкнут, - цитирует ТАСС Михайлова. - В хоккее все меняется: разметка, размер площадок, экипировка. Но я бы не стал сразу ждать большого количества заброшенных шайб. Но число атак и бросков вполне может стать больше.

Когда мы, сборная СССР, приехали в Канаду, играли там на площадках, к размерам которых мы в данный момент постепенно движемся. И те размеры не помешали нам обыграть сборную Канады, составленную из лучших хоккеистов того времени. А приехали мы на свои большие площадки - они уже обыграли нас. Вот и в этом вопросе чем выше уровень, тем быстрее адаптируются.

Со следующего сезона во всех соревнованиях на территории России две линии ворот будут смещены на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, а четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, - на 55 см в сторону ближайшего короткого борта.Кроме того, с сезона-2019/20 на ледовой площадке за каждыми воротами должна быть нанесена разметка в форме трапеции для чемпионата КХЛ, первенства Высшей ВХЛ, ВХЛ - Кубка Шелкового пути, чемпионата МХЛ, а также первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.