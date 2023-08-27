Михайлов: «Я бы приостановил членство в ИИХФ до тех пор, пока наши сборные не восстановят»

Заслуженный тренер России Борис Михайлов поделился мнением об отстранении сборной от международных соревнований.

«Будь моя воля, то, как только они отстранили наши национальные сборные от чемпионата мира и всех международных соревнований, я бы приостановил членство федерации до тех пор, пока наши сборные не восстановят», — цитирует Михайлова ТАСС.

Кроме того, Михайлов считает, что ИИХФ не имеет права влиять на КХЛ в ситуации голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Она может влиять на Национальную хоккейную лигу? Нет. Так почему она влияет на КХЛ?», — добавил Михайлов.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет ЦСКА, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».