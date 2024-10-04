Михайлов о новичке СКА Деанджело: «Видно — старается, все в охоточку... Отличный защитник!»

Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «СЭ» высказал мнение о новичке СКА — 28-летнем американском защитнике Тони Деанджело.

— Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?

— Приглашение в СКА Тони Деанджело. Серьезное усиление. Конечно, посмотрим, как проявит себя на длинной дистанции. Пока к американцу никаких вопросов. В первом же матче с «Северсталью» выглядел здорово, три результативные передачи отдал. В следующем, с «Куньлунем», еще две. Видно — старается, все в охоточку... Отличный защитник!