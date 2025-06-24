Михайлов считает, что снятие «Витязя» не станет трагедией для КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление КХЛ о том, что «Витязь» не выступит в сезоне-2025/26.

«Конечно, жаль, что с командой произошло подобное, в первую очередь из-за игроков, которые остались без команды. Ну а так трагедии в этом для лиги по большому счету нет», — сказал Михайлов «СЭ».

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

3 июня «СЭ» сообщал, что подмосковный клуб может покинуть лигу из-за прекращения финансирования со стороны «Газпрома». Позднее «СЭ» стало известно, что КХЛ начала планирование календаря на сезон-2025/26 без учета «Витязя».

