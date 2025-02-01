Михайлов: «Ротенберг побьет мой рекорд по матчам во главе СКА, какие его годы»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что Роман Ротенберг побьет его рекорд по количеству матчей на посту главного тренера СКА.

«А сколько у меня-то матчей? 630? Ротенберг побьет мой рекорд, какие его годы. Он же еще совсем молодой, у него все впереди. Честно говоря, не задумывался об этом достижении. Сколько я шайб забил, знаю, а вот про количество матчей не думал даже. Это больше журналистам и болельщикам интересно, а тренер отдается работе и на такие цифры внимания не обращает», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

После победы над «Спартаком» (4:3Б) Ротенберг вышел на третье место по количеству игр в качестве тренера армейцев (237). Вторую строчку занимает Николай Пучков (507), возглавляет список Михайлов (630).