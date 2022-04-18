Михайлов считает, что ЦСКА нужно забыть о победе и готовиться к следующей игре с «Металлургом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА над «Металлургом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022 (3:1).

«Победа есть победа. Первый период играли очень прилично, второй начали тоже хорошо. Потом, на мой взгляд, ЦСКА немного расслабился, пошли ненужные удаления. «Металлург» этим воспользовался, забил в большинстве. Но армейцы собрались и хорошо провели концовку, довели встречу до победы», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Также специалист считает, что ЦСКА надо забыть о победе и готовиться к следующей встрече.

«Естественно, очень хорошо начать финал с победы. Сейчас ЦСКА нужно забыть о победе в первом матче и готовиться к следующей встрече — это самое главное. Противнику некуда деваться, все игры будут от ножа, и каждый будет играть на победу», — добавил Михайлов.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.

«Металлург» в четвертый раз в истории КХЛ вышел в финал Кубка Гагарина (2014, 2016, 2017, 2022). Все четыре раза в клубе работал Илья Воробьев.