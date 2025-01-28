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Сегодня, 19:36

Михайлов рассказал, что недоволен результатами ЦСКА

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака» в рамках КХЛ.

«Для зрителей была интересная, быстрая игра. А побеждает всегда тот, кто забивает. Кроме того, нельзя играть в обороне так, как это позволял себе ЦСКА. Кто возвращаться в защиту будет? У каждого игрока есть свои обязанности. Защитник, прежде всего, следит за своими воротами, и если выполняет задачи на «пятерку», тогда может вовремя подключиться в атаку. А если просто так бегать, что из этого выйдет? «Спартак» был более организованным, тогда как у ЦСКА было столько брака при хорошей самоотдаче, второй пас — постоянно мимо. Что касается в целом результатов армейцев, начало чемпионата было таким же. Тренеры вместе с игроками должны исправлять ситуацию. Если спросите меня, то я результатами, конечно, недоволен», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».

В понедельник в «Мегаспорте» прошел матч, в котором команда Алексея Жамнова одержала победу со счетом 4:1.

«Спартак» набрал 64 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. ЦСКА располагается на пятой строчке — 62 очка.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Спартак 48 29 19 64
3 Северсталь 49 31 18 63
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 47 25 22 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 48 14 34 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 49 30 19 66
3 Сал. Юлаев 49 31 18 65
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 48 25 23 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 49 15 34 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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Металлург Мг – Динамо Мн
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28.01 19:00
Нефтехимик – Северсталь
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