Михайлов раскритиковал игру ЦСКА в пятом матче серии с «Авангардом»

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов прокомментировал поражение ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:2).

«Думаю, что сегодня противник был быстрее и терпеливее, хотя и ЦСКА проявлял терпение. Не буду называть фамилии, но могу сказать, что в ЦСКА были игроки, которые провели матч не так, как были обязаны. Сегодня «Авангард» победил заслуженно, потому что во всех компонентах был сильнее.

Я уверен [что ЦСКА сможет перевести серию в седьмой матч], однако здесь есть большое «но»: если те игроки, которые должны вести за собой команду, будут выступать на таком уровне, этого не случится. Здесь нужен характер и проявление своего мастерства, а не балетное катание», — цитирует Михайлова ТАСС.

«Авангард» вышел вперед в серии — 3-2. Следующая игра пройдет в Балашихе 28 апреля.