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Сегодня, 01:37

Михайлов: «Почва под словами руководителя АКМ о вступлении в КХЛ есть»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал возможное вступление тульского АКМ в КХЛ.

«Дело в том, что пока официально я не видел подтверждений от официальных лиц об этом, поэтому не хотелось бы комментировать. Прекрасно понимаю, что вы хотите от меня услышать, но для начала хочется увидеть позицию руководства. Знаю лишь, что идеи такие действительно ходят. Александр Шамсутдинов подтвердил, что клуб собирается в КХЛ со следующего сезона? Цитату эту не видел, но раз он так говорит, значит, почва под этим есть», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что тульский АКМ отправил в КХЛ заявку на вступление в лигу с сезона-2025/26. При этом команде нужно решить вопрос с домашней ареной, которая вмещает 3000 зрителей.

В текущем сезоне ВХЛ туляки занимают 11-е место в турнирной таблице после 24 матчей, набрав 32 очка.

Источник: ВсеПроСпорт
КХЛ
ХК АКМ
Борис Михайлов
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