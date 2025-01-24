Михайлов прокомментировал поражение СКА от московского «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение СКА в матче КХЛ с московским «Динамо» (3:5).

«СКА хорошо начал матч, повел в счете, но затем не хватило спортивного характера. Такая команда, как СКА, не должна проигрывать, ведя 3:0. Больше я тут говорить ничего не хочу. Пускай разбирается тренерский штаб», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».

Московская команда одержала победу над армейцами с Невы третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.