12 мая, 20:00

Михайлов признался, что предпочтет финал Кубка Гагарина чемпионату мира по хоккею

Микеле Антонов
Корреспондент

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов рассказал «СЭ», что предпочтет — просмотр финала Кубка Гагарина или чемпионата мира по хоккею.

«Если будет финал Кубка Гагарина и чемпионат мира, я, конечно, выберу первое. Вот и все. Иногда буду смотреть чемпионат мира только из интереса. Но не в ущерб финалу Кубка Гагарина», — сказал Михайлов «СЭ».

ЧМ-2025 проходит в Швеции и Дании 9-25 мая. Финал Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» стартует 13 мая.

  • Adiоs Amigos R

    Можно же и то и то смотреть

    14.05.2025

  • ANTI BOMG

    на себя намекаешь? не льсти себе - твое мнение даже таджика-дворника не интересует:joy::rofl::sweat_smile:

    13.05.2025

  • vladmad_75

    Лучше бы вы на Рому рявкнули хоть раз. Не так много в живых ветеранов осталось, а все по щелям забились.

    13.05.2025

  • андр

    Кто сильнее, кит или слон?

    13.05.2025

  • frunt 2

    шубский препочтет Кубок Стэнли.

    12.05.2025

  • Спринт

    Борис ничего предпочитать нет необходимости. Просто посмотри и то и это. Развязка Кубка первого космонавта интересна сама по себе, а чемпионат мира, сугубо - сам по себе. Без противопоставления одного другому.

    12.05.2025

  • Фирсыч

    Кого ещё не опросили?

    12.05.2025

