Михайлов признался, что предпочтет финал Кубка Гагарина чемпионату мира по хоккею

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов рассказал «СЭ», что предпочтет — просмотр финала Кубка Гагарина или чемпионата мира по хоккею.

«Если будет финал Кубка Гагарина и чемпионат мира, я, конечно, выберу первое. Вот и все. Иногда буду смотреть чемпионат мира только из интереса. Но не в ущерб финалу Кубка Гагарина», — сказал Михайлов «СЭ».

ЧМ-2025 проходит в Швеции и Дании 9-25 мая. Финал Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» стартует 13 мая.