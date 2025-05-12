Михайлов — о финале Кубка Гагарина: «Я за то, чтобы все получили удовольствие от единоборств»

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

«Я за то, чтобы был хороший хоккей и все получили удовольствие от единоборств, самой игры. А победит сильнейший. Я болеть не буду, буду внимательно смотреть и переживать», — сказал Михайлов «СЭ».

Финальная серия стартует в Ярославле. Первые два матча пройдут 13 и 15 мая. Третья и четвертая игра состоятся в Челябинске 17 и 19 мая.