Михайлов поддержал продление контракта Разина с «Металлургом»: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

«Разин прекрасно работает в «Металлурге». Команда показывает интересный, содержательный хоккей. Продление контракта абсолютно закономерно. Я был бы удивлен, если бы этого не произошло. На сегодняшний день он один из ведущих тренеров в нашем хоккее», — сказал Михайлов «СЭ».

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28. Разин работает в «Металлурге» с 2023 года и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024-м.

«Металлург» набрал 59 очков в 37 матчах FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.