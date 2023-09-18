Михайлов объяснил неудачный старт сезона ЦСКА в КХЛ: «Первый период мы практически все время проигрываем»
Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Локомотива» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Да сегодня мы проиграли, но «Локомотив» был быстрее, забил два гола. У нас было много моментов, но нападающие никак не могли забросить шайбу. Противник сегодня заслуженно победил, потому что он во всех компонентах был быстрее и злее. И, конечно, в последних играх ЦСКА подводит начало встреч. Первый период мы практически все время проигрываем. Я думаю, что команда уже должна быть в хорошей форме. Конечно, я верю, что ЦСКА будет играть сильнее и сильнее, потому что есть желание, но некоторые моменты подводят», — сказал Михайлов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
После этой встречи «Локомотив» поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков за 7 игр. Это третья победа команды подряд. ЦСКА идет на 8-й позиции (7 очков за 8 матчей).
21 сентября армейцы сыграют дома против «Лады», клуб из Ярославля днем ранее на выезде встретится с минским «Динамо».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|1 : 2
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 2
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|6 : 3
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|5 : 4 ОТ
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|5 : 3