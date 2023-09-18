Михайлов объяснил неудачный старт сезона ЦСКА в КХЛ: «Первый период мы практически все время проигрываем»

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Локомотива» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Да сегодня мы проиграли, но «Локомотив» был быстрее, забил два гола. У нас было много моментов, но нападающие никак не могли забросить шайбу. Противник сегодня заслуженно победил, потому что он во всех компонентах был быстрее и злее. И, конечно, в последних играх ЦСКА подводит начало встреч. Первый период мы практически все время проигрываем. Я думаю, что команда уже должна быть в хорошей форме. Конечно, я верю, что ЦСКА будет играть сильнее и сильнее, потому что есть желание, но некоторые моменты подводят», — сказал Михайлов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После этой встречи «Локомотив» поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков за 7 игр. Это третья победа команды подряд. ЦСКА идет на 8-й позиции (7 очков за 8 матчей).

21 сентября армейцы сыграют дома против «Лады», клуб из Ярославля днем ранее на выезде встретится с минским «Динамо».