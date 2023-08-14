Михайлов назвал несправедливым решение по Федотову: «ИИХФ пошла на поводу у НХЛ»

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» решение ИИХФ наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон в связи с трансфером вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова.

Сам Федотов дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с командой НХЛ. Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение «Филадельфии» или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.

«Если честно, к этому надо было готовиться. Ясно, что Международная федерация пошла на поводу у НХЛ. Федотов не приезжал в «Филадельфию». Если бы он приехал и потом все случилось, это был бы другой вопрос. Международная карта разрешения находится в ЦСКА. Я считаю, что это несправедливое решение по отношению и к хоккеисту, и к ЦСКА. На дальнейшей судьбе клуба это решение не скажется. А вот на судьбе Ивана отразится. Надо разобраться в их решении. Думаю, что на этом все не закончится. Будут переписки, к сентябрю будут новые решения. Нужно доказывать свою правоту. Будет переписка с Международной федерацией. Решение для меня не понятно. Они никого не пускают на первенство мира. А игрокам разрешают уезжать. Мне это непонятно. Нужны юристы, которые будут заниматься этим вопросом», — сказал Михайлов «СЭ».

Решение ИИХФ связано с заключением армейцами контракта с голкипером Иваном Федотовым, несмотря на соглашение россиянина с «Филадельфией», которое признано действительным.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.